В Україні скасували відключення світла, але ситуація може змінитись

До українців звернулись з одним проханням

У вівторок, 17 грудня, в Україні не прогнозується погодинних відключень електроенергії. Проте ситуація ще може змінитись.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго". Там наголосили, що у разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково

Водночас українців закликали споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

Своєю чергою у компанії ДТЕК повідомили, що відключення світла не передбачаються в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині. В разі змін там пообіцяли оперативно інформувати споживачів.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні запровадили уніфіковані графіки погодинних відключень електроенергії. Вони будуть однаково діяти в усіх українських містах.

Тепер між відключеннями світла буде мінімум 3,5 години з електрикою. Крім того, по всій Україні кожну групу споживачів поділили на дві підгрупи. Тепер, коли не потрібно вимикати всю групу, обленерго може вимкнути лише половину групи. Таким чином навантаження на енергосистему буде розподілено більш точно. Зазначається, що завдяки такому нововведенню більше споживачів одночасно будуть зі світлом.