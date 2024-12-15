Скільки кияни платитимуть за світло у 2025 році та чи зросте тариф
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Важлива інформація для всіх побутових споживачів
З 1 січня 2025 року вартість електроенергії для мешканців столиці не зміняться. Після літнього підвищення ціни тариф становить 4,32 грн/кВт*год і діятиме він до кінця квітня 2025 року.
Про це повідомили у прес-службі "Укренерго". При цьому експерти прогнозують, що вже у травні 2025 року в Україні може почати підвищуватись ціна на електроенергію.
Скільки кияни платитимуть за світло у січні 2025 року
За актуальними тарифами на електрику в січні 2025 року українці платитимуть 4,32 грн за 1 кВт на годину.
Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук зазначила, що дія поточного тарифу на світло для українців визначена до кінця квітня 2025-го і планів підвищувати його немає.
Протягом опалювального періоду, з 1 жовтня 2024 року по 1 квітня 2025 року, передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки.
Для них встановлюються такі тарифи:
• до 2000 спожитих кВт*год на місяць – 2,64 грн/кВт*год;
• понад 2000 кВт*год на місяць – 4,32 грн/кВт*год.
Якщо ж у споживача встановлено двозонний лічильник,то в нічний годинник – з 23:00 до 07:00 – тариф становитиме 2,16 грн за кВт-годину.
Коли в 2025 році може почати підвищуватись ціна на електроенергію
В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію у травні 2025 року. У такому разі громадяни платитимуть щомісяця до 4,7 грн/кВт.
Таку заяву зробив голова Ради Української Асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі День.LIVE.
"У мене є інсайд, що, можливо, підвищення буде допустимим у коридорі 25,50 грн для населення (4,7 грн кВт)", — сказав Ігнатьєв, зазначивши, що підвищення цін може бути навіть раніше за травень.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року в Україні підвищили тариф на електроенергію для населення, проте нова ціна складається виключно із собівартості витрат. Тобто чинний тариф, який зараз становить 4,32 грн/кВт-год, лише покриває собівартість виробництва, передачу електроенергії та її розподіл.
Зазначимо, що тарифи на тепло та газ були зафіксовані на довоєнному рівні на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну і залишаться такими до закінчення військового стану.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки платить за світло середньостатистична сім’я після підвищення тарифів з 1 червня 2024 року. У середньому одне домогосподарство споживає не більше 200 кВт*год на місяць.