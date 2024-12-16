В Украине отменили отключения света, но ситуация может измениться

К украинцам обратились с одной просьбой

Во вторник, 17 декабря, в Украине не прогнозируется почасовых отключений электроэнергии. Однако ситуация еще может измениться.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Там подчеркнули, что в случае изменения ситуации — об этом будет сообщено дополнительно

В то же время украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

В свою очередь в компании ДТЭК сообщили, что отключения света не предусматриваются в Киеве, на Киевщине, Днепропетровщине и Одесщине. В случае перемен там пообещали оперативно информировать потребителей.

Напомним, с 16 декабря в Украине были введены унифицированные графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут одинаково действовать во всех украинских городах.

Теперь между отключениями света будет минимум 3,5 часа с электричеством. Кроме того, по всей Украине каждая группа потребителей была разделена на две подгруппы. Теперь, когда не нужно выключать всю группу, облэнерго может отключить только половину группы. Таким образом, нагрузка на энергосистему будет распределена более точно. Отмечается, что благодаря такому нововведению больше потребителей будут одновременно со светом.