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Уникальный музей "страстей Христовых": старое кладбище в селе Дзыговка скрывает немало интересного (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Кресты на кладбище
Кресты на кладбище. Фото Коллаж "Телеграфа"

Здесь, среди старинных каменных крестов, можно увидеть символы, рассказывающие об измене Иуды, страданиях Христа и его взаимоотношениях с учениками

Кладбище в селе Дзыговка на Виннитчине — это не просто место отдыха для усопших, а настоящий музей под открытым небом, хранящий уникальные изображения предметов "страстей Христовых". Эта украинская традиция, поражающая своей глубиной и символизмом, демонстрирует мастерство местных кресторезов и отражает религиозные мотивы, тесно переплетающиеся с культурным наследием региона.

В Дзыговке можно найти многочисленные скульптуры, рассказывающие о важных моментах из жизни Иисуса Христа, и это место заслуживает внимания и охраны. "Телеграф" рассказывает о кладбище подробнее.

Уникальность Дзыговки

На кладбище в Дзыговке можно увидеть:

  • Тридцать сребреников Иуды – символ измены.
  • Лестницу, которой поднимали Иисуса на крест.
  • Губку, которой Ему смазывали губы уксусом.
  • Копье, которым Иисуса закололи.
  • Петух, который пел Петру.
  • Деву Марию и плащаницу.

Эти элементы не только отражают религиозные мотивы, но и служат свидетельством мастерства местных кресторезов. Они ведь творили эти шедевры на протяжении более 120 лет.

Мечта о музее

Общественные активисты хотят превратить кладбище в Дзыговке в настоящий музей сакральной скульптуры под открытым небом. Это позволит не только сохранить это культурное наследие, но и привлечь туристов, которые смогут ознакомиться с историей и искусством региона.

Важность охраны

Несмотря на уникальность этого места, оно не имеет должной защиты со стороны государства. Чиновники от культуры не проявляют достаточного внимания к этому достоянию, что вызывает беспокойство среди местных жителей и исследователей.

Сохранение кладбища в Дзыговке как музея сакральной скульптуры могло бы стать важным шагом в направлении популяризации украинского культурного наследия. Или как минимум менее привлечь внимание к искусству кресторезов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине развлекались кулачными боями вплоть до начала ХХ века. Дрались студенты и знать, казаки и попы.

Теги:
#Украина #История #Традиции #Кладбище