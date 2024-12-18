Мобилизируют ли мужчин с больной спиной

В армию не берут даже с плоскостопием

В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными болезнями спины.

"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями не берут в армию. Список недугов прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Непригодны к военной службе могут граждане, которые имеют:

перелом позвоночника;

сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;

туберкулез прогрессирующего позвоночника;

активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

тяжелые формы сколиоза (III-IV степени);

межпозвонковые грыжи, сопровождающиеся стойким болевым синдромом или неврологическими нарушениями;

остеохондроз тяжелой степени с выраженными неврологическими проявлениями;

спондилез и спондилоартроз с нарушением функций позвоночника.

Также непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Кроме этого, основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией . Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.