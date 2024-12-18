Мобилизируют ли мужчин с больной спиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1426
В армию не берут даже с плоскостопием
В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными болезнями спины.
"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями не берут в армию. Список недугов прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.
Непригодны к военной службе могут граждане, которые имеют:
- перелом позвоночника;
- сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
- туберкулез прогрессирующего позвоночника;
- активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.
- тяжелые формы сколиоза (III-IV степени);
- межпозвонковые грыжи, сопровождающиеся стойким болевым синдромом или неврологическими нарушениями;
- остеохондроз тяжелой степени с выраженными неврологическими проявлениями;
- спондилез и спондилоартроз с нарушением функций позвоночника.
Также непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Кроме этого, основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.
Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.