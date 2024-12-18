Укр

Мобилизируют ли мужчин с больной спиной

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

В армию не берут даже с плоскостопием

В Украине некоторые категории граждан освобождаются от мобилизации из-за состояния здоровья. В частности, не подлежат призыву мужчины с серьезными болезнями спины.

"Телеграф" рассказывает, с какими заболеваниями не берут в армию. Список недугов прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Непригодны к военной службе могут граждане, которые имеют:

  • перелом позвоночника;
  • сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга;
  • туберкулез прогрессирующего позвоночника;
  • активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.
  • тяжелые формы сколиоза (III-IV степени);
  • межпозвонковые грыжи, сопровождающиеся стойким болевым синдромом или неврологическими нарушениями;
  • остеохондроз тяжелой степени с выраженными неврологическими проявлениями;
  • спондилез и спондилоартроз с нарушением функций позвоночника.

Также непригодными признают людей с ампутированными или деформированными конечностями. Кроме этого, основанием для отсрочки может быть тяжелая форма плоскостопия.

Напоминаем, что не мобилизуют людей с нарушениями развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

  • врожденный порок развития нервной системы;
  • врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденный порок развития системы кровообращения;
  • врожденный порок развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденный порок развития половых органов;
  • врожденный порок развития мочевой системы;
  • врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • хромосомные аномалии.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями желудка не мобилизуют. С некоторыми заболеваниями дают временную отсрочку.

Теги:
#Мобилизация #Хвороби #больная спина