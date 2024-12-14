З якими хворобами шлунка не мобілізують
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З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку
В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані. Зокрема це стосується громадян з серйозними захворюваннями.
Не мобілізують чоловіків з хворобами органів травлення. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.
Визнати непридатним до служби можуть з наступними діагнозами:
- щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;
- хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);
- неінфекційний ентерит і коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);
- інші хвороби кишківника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);
- виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;
- хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз і цироз);
- хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.)
Крім цього, статус "тимчасово непридатний" на час лікування та реабілітації можуть дати чоловікам з будь-яким видом грижі (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).
Нагадуємо, що підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є серйозні хвороби серця:
- серцева недостатність II-Б — III стадії;
- гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;
- цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань) та інші.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.