З якими хворобами шлунка не мобілізують

З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані. Зокрема це стосується громадян з серйозними захворюваннями.

Не мобілізують чоловіків з хворобами органів травлення. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Визнати непридатним до служби можуть з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит і коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника і очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, закреп, мегаколон, хвороби заднього проходу і прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз і цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів і підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та ін.)

Крім цього, статус "тимчасово непридатний" на час лікування та реабілітації можуть дати чоловікам з будь-яким видом грижі (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Нагадуємо, що підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є серйозні хвороби серця:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань) та інші.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.