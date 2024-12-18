Есть только один выход из ситуации: что делать, если вас подали в розыск ТЦК

После обновления данных вас может ждать "сюрприз"

В Украине военнообязанных могут объявить в розыск из-за нарушений правил воинского учета. Это случается в тех случаях, когда гражданин не обновил свои персональные данные или проигнорировал вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК).

В Министерстве обороны рассказали, как поступать в таких ситуациях, сообщает РБК-Украина. Статус "в розыске" можно увидеть, обновляя данные в приложении "Резерв+" или при обращении в ЦНАП.

Если во время уточнения данных в "Резерве+" вы обнаружили статус "в розыске" , необходимо повторно войти в приложение. Если после повторной авторизации статус не изменится, нужно лично обратиться в свой ТЦК, где можно выяснить причины ситуации и обновить необходимые данные.

Если во время обновления информации в ЦНАП вы узнали о том, что вы в розыске, также нужно обратиться в ТЦК для повторного обновления данных .

В Министерстве обороны объясняют, что такой статус "в розыске" присваивается из-за нарушения правил воинского учета , в том числе гражданам:

которые были призывниками, но не стали на воинский учет военнообязанных по достижении им 25-летнего возраста (или до 18.05.2024 года – до достижения 27-летнего возраста);

которые были сняты с воинского учета, но без надлежащих правовых оснований, не стали на учет по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства (например, военнообязанные, прибывшие из других местностей Украины или из-за границы на новое место жительства) ;

граждане, которые получили повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных, но не явились в определенные дату и время без уважительных причин и т.п.

Напоминаем, что нарушение правил воинского учета считается административным нарушением. Это наказывается штрафом в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, как мужчине не попасть в розыск ТЦК. В Украине большинство военнообязанных граждан уже обновило свои данные, ведь работают или учатся.