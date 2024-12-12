Як чоловіку не потрапити у розшук ТЦК

Бояться навіть самої абревіатури "ТЦК", — Монукало

В Україні більшість військовозобов'язаних громадян уже оновили свої дані, адже працюють або навчаються. Їхня інформація автоматично надходить із різних офіційних джерел.

Однак близько 10–15% чоловіків цього досі не зробили, зокрема ті, хто перебуває за кордоном або має обмеження щодо придатності. Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, здебільшого ті, хто не уточнив свої військово-облікові дані, є безробітними . Деякі з них вже оголошені в розшук.

"Є люди, які не оновили свої дані. Для їх оповіщення надсилаються повістки, щоб з'ясувати їхній статус. Повістки приходять автоматично. Якщо брати загальну кількість військовозобов'язаних, то переважна більшість оновила свої дані. Це пояснюється тим, що більшість людей працюють або навчаються, а їхня інформація з різних джерел використовується автоматично", — зазначив Монукало.

Представник ТЦК розповідає, що найлегший спосіб оновити свій статус і уникнути розшуку — це звернутися до територіального центру комплектування. Однак, за словами військового, чимало людей уникають цього через страх або неправильне сприйняття ТЦК як репресивного органу.

"Бояться навіть самої абревіатури "ТЦК". Чому склалося враження, що ТЦК лякає, наче це якась каральна структура…" — каже Монукало.

Нагадуємо, що порушення правил військового обліку може стати підставою для адміністративного затримання поліцією (представники ТЦК не мають права затримувати громадян). У таких випадках громадянина можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили.

Порушення мобілізаційного законодавства передбачає штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо штраф не буде сплачено, справу передають до виконавчої слу жби, яка може здійснити арешт майна, блокувати банківські рахунки та примусово виконати рішення через суд.

Також через суд можуть лишити чоловіка права керувати автомобілем.

Раніше "Телеграф" писав, за які порушення чоловіка можуть затримати і доставити до ТЦК. Юристи пояснили, коли затримання законне.