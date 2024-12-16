Не стоїш на обліку в ТЦК, але прийшов оновити дані: чого чекати

В деяких випадках вистачило б попередження

Територіальні центри комплектування (ТЦК) мають право накладати штрафи на громадян за порушення правил військового обліку. Зокрема штрафують чоловіків, які не стоять на обліку.

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, що всі штрафи відповідають чинному законодавству, і формальні підстави для їхнього накладання є. Він навів декілька прикладів.

"До мене звернулись громадяни, які після того, як зареєструвались вчасно в додатку "Резерв+" отримали там повідомлення, що треба звернутись до ТЦК, для уточнення даних", — зазначив Федієнко.

Він розповів, що чоловік, який не стояв на обліку в ТЦК, вирішив оновити свої дані через додаток "Резерв+". Після звернення до центру для уточнення інформації на нього було накладено штраф у розмірі 17 тис. грн.

Інший громадянин, який втратив військовий квиток, прийшов до ТЦК для реєстрації після актуалізації даних у "Резерв+". За втрату документа йому довелося сплатити штраф у тому ж розмірі — 17 тис. грн.

Третій випадок стосувався військовозобов’язаного, який мав довідку від поліції про викрадення військового квитка разом з іншими документами. У цьому випадку штраф склав 5,1 тис. грн, що пояснюється, ймовірно, іншими інструкціями ТЦК.

За словами Федієнка, в окремих ситуаціях, як-от із громадянами, які своєчасно оновили дані через "Резерв+", доцільніше було б обмежитися попередженням.

Нагадуємо, що всі громадян з 17 до 60 років повинні стояти на військовому обліку, якщо не були виключення за станом здоров'я.

Протягом семи днів призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні повідомляти ТЦК про деякі зміни в житті, аби не порушувати правила обліку. Вони мають надати інформацію щодо:

сімейного стану;

адреси проживання (перебування)

номерів телефону;

адреси електронної пошти (за її наявності),

отримання освіти;

отримання нової посади.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Проте застосування штрафу залежить від наявності або відсутності відповідної інформації у державних реєстрах.

Раніше "Телеграф" писав, як чоловіку не потрапити у розшук ТЦК. В Україні більшість військовозобов'язаних громадян уже оновили свої дані, адже працюють або навчаються.