Чи можуть вас затримати за відмову надати документи представникам ТЦК

Однією повісткою може не обійтися

Під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни мають носити з собою військово-облікові документи. Працівники ТЦК та СП можуть здійснювати перевірку цих документів.

За відмову їх надати чоловіка можуть затримати та притягнути до відповідальності. Про це розповів начальник мобілізаційного відділення Одеського ТЦК та СП Володимир Богданович в інтерв'ю 7 каналу.

За його словами, громадяни не зобов’язані мати при собі паперові документи — достатньо пред'явити їх в електронному вигляді (наприклад, у "Резерв+"). Однак у разі відмови надати документи чи назвати свої дані представники ТЦК мають право залучати поліцію для ідентифікації особи.

Богданович пояснює, що після того, як уповноважений представник представиться, він має право виписати повістку. Громадянин може прийняти її та добровільно з’явитися до ТЦК у зазначений час. У разі відмови складається відповідний акт .

Відповідно до постанови Кабміну №560 та положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, поліціянт має законне право затримати громадянина для встановлення його особи та притягнення до адміністративної відповідальності.

Зазначимо, що порушення правил військового обліку штрафом в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, що ігнорування повістки чи інші порушення обліку можуть кваліфікуватися як ухилення від мобілізації. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. У такому разі поліція може здійснювати адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК.

Затримання військовозобов’язаних можливе у таких випадках:

зафіксоване порушення правил військового обліку у реєстрі військовозобовʼязаних;

чоловік не має військово-облікового документа;

військовозобовʼязаний не перебуває на обліку або знятий з обліку;

зафіксоване ухилення від виконання військового обовʼязку у вигляді неявки за повісткою;

ігнорування направлення на проходження ВЛК.

Юристи зазначають, що згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), затримання може проводитися виключно поліцейськими за наявності обґрунтованих підстав. Самі працівники ТЦК не мають права затримувати громадян.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків вважається військовозобов'язаним та які обов'язки має. Перш за все потрібно стояти на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання.