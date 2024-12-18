Грав на вулицях Ялти навіть під час окупації: помер легендарний український козак-бандурист

Він грав на бандурі у київському метрополітені, Львові та Ялті

Цієї середи, 18 грудня, не стало відомого українського кобзаря та бандуриста Остапа Кіндрачука, який часто грав на набережній Ялти в Криму. Йому було 87 років.

Сумну звістку повідомили на його сторінці у Facebook. "Сьогодні вночі Остапа Юрійовича не стало. Світла пам'ять!", — йдеться у дописі.

Як розповів український журналіст Василь Чепурний, Кіндрачук народився на Галичині, а дитинство провів у Карпатах. У 1955 році поїхав до Казахстану "піднімати цілину" і працював на тракторі. Згодом поїхав на лікування до Ялти, де лишився працювати капітаном пасажирського судна.

Грати на бандурі Остап Кіндрачук почав у 1955 році. Навчався у відомого кобзаря Олексія Нирка. До 1985 року був солістом Кримської народної капели бандуристів імені Степана Руданського. Виступав на міжнародних фестивалях у Польщі, Німеччині та Чехії. У репертуарі мав думи, історичні, козацькі, чумацькі, стрілецькі, кримськотатарські, духовні та сучасні пісні.

У Ялті він почав грати на бандурі у капелі, а згодом став виступати в національних костюмах на вулицях міст України. Зокрема, у Львові та Києві. Популяризував українську музику й за кордоном — їздив з вуличними виступами до Польщі, Німеччини та Чехії. Кіндрачук також знявся у фільмі "Кобзарські шляхи" і серіалі "Роксолана".

Раніше "Телеграф" розповідав, що помер знаменитий капітан та тренер "Шахтаря" Олексі Дрозденко. Йому було 83 роки.