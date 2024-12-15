Помер знаменитий капітан та тренер "Шахтаря"

Не стало відомого радянського та українського футболіста

У неділю, 15 грудня, пішов із життя легендарний футболіст та тренер донецького "Шахтаря" Олексій Дрозденко. Йому було 83 роки.

Про смерть легенди Гірників повідомляє пресслужба "Шахтаря" у telegram. Дрозденко провів 11 сезонів у складі донеччан та виступав на позиції захисника.

"Шахтар" щиро співчуває рідним і близьким Олексія Митрофановича Дрозденка у звʼязку з цією важкою втратою. Він назавжди вписав своє імʼя в історію донецького футболу та лишається в серцях мільйонів уболівальників "гірників", — йдеться у повідомленні клубу.

Олексій Дрозденко – вихованець донбаського футболу, розпочинав свій спортивний шлях у рідному містечку Чистякові, грав за дубль "гірників", а 1962 року дебютував в основі донецького "Шахтаря", провів 165 матчів за команду. Тричі потрапляв до списку 33 найкращих гравців УРСР. У 1971-1972 роках був капітаном "оранжево-чорних".

Після завершення кар’єри футболіста входив до тренерського штабу донеччан (1979–1983, 1989–1994, 1997–1999, 1999–2002), був виконувачем обов’язків головного тренера "Шахтаря" (жовтень – листопад 1999), працював у Дитячо-юнацькій школі та Академії "гірників" (1975–1978, 1984–1988, 2004–2008).

Нагадаємо, 2024 року помер Михайло Фоменко, колишній футболіст "Динамо" та екстренер збірної України з футболу. У липні 2023 року Фоменко повідомляв, що лікується від онкології.