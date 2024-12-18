Играл на улицах Ялты даже во время оккупации: умер легендарный украинский казак-бандурист

Он играл на бандуре в киевском метрополитене, Львове и Ялте

В эту среду, 18 декабря, не стало известного украинского кобзаря и бандуриста Остапа Киндрачука, часто игравшего на набережной Ялты в Крыму. Ему было 87 лет.

Печальное известие сообщили на его странице в Facebook. "Сегодня ночью Остапа Юрьевича не стало. Светлая память!", — говорится в посте.

Как рассказал украинский журналист Василий Чепурный, Киндрачук родился в Галиции, а детство провел в Карпатах. В 1955 году уехал в Казахстан "поднимать целину" и работал на тракторе. Затем поехал на лечение в Ялту, где остался работать капитаном пассажирского судна.

Играть на бандуре Остап Киндрачук начал в 1955 году. Учился у известного кобзаря Алексея Нирко. До 1985 года был солистом Крымской народной капеллы бандуристов имени Степана Руданского. Выступал на международных фестивалях в Польше, Германии и Чехии. В репертуаре были думы, исторические, казацкие, чумацкие, стрелковые, крымско-татарские, духовные и современные песни.

В Ялте он начал играть на бандуре в капелле, а затем стал выступать в национальных костюмах на улицах городов Украины. В частности, во Львове и Киеве. Популяризировал украинскую музыку и за границей — ездил с уличными выступлениями в Польшу, Германию и Чехию. Киндрачук также снялся в фильме "Кобзарские пути" и в сериале "Роксолана".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умер знаменитый капитан и тренер "Шахтера" Алексей Дрозденко. Ему было 83 года.