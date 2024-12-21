Чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо є штраф від ТЦК

За законом це можливо, проте на ділі можуть виникнути складнощі

Під час дії воєнного стану українські чоловіки можуть бути мобілізовані, проте існують обставини, які дають право на відстрочку. Її можна оформити навіть за наявності штрафів від ТЦК.

Роз'яснення з цього приводу дала юристка, партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк "РБК-Україна". За її словами, порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації не містить норм, які ставлять результати розгляду пакета документів на відстрочку в залежність від сплати чи не сплати штрафу від ТЦК.

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації вивчає комісія. За потреби вона направляє запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. На основі цих даних ухвалюється рішення.

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", – наголосила юрист.

Це підтвердив також радник юридичної фірми Gracers Сергій Савинський. За його словами, якщо до ТЦК для оформлення відстрочки або бронювання звертається чоловік, який раніше проігнорував повістку, що надійшла поштою, це не є автоматичною підставою для відмови у відстрочці чи бронюванні. Проте певні труднощі виникати можуть.

"Сплата штрафу за порушення правил військового обліку, як правило, усуває юридичну перепону для подальшого оформлення. Проте, на практиці можливі труднощі. ТЦК може затягувати процес або вимагати додаткових документів", – зазначив Савинський.

Він додав, що якщо всі підстави для відстрочки є та подані всі необхідні документи — ТЦК зобов'язаний оформити відстрочку. Це стосується й тих, хто раніше не виконав вимоги щодо явки.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо ТЦК не приймає документи на відстрочку від мобілізації. Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.