Все залежить від стадії та форми: з якими інфекційними хворобами не мобілізують

З деякими недугами дають тимчасову відстрочку

В Україні деякі категорії громадян звільняються від мобілізації через стан здоров’я. Зокрема не підлягають призову чоловіки з інфекційними хворобами.

Список недуг, з якими не мобілізують, прописано в наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. За законодавством, передбачено поділ станів здоров'я за кількома пунктами.

Кишкові та вірусні інфекції

До переліку входять кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, рикетсіози, коронавірус та інші:

Пункт "А" — непридатність до служби з виключенням з обліку через важкі наслідки захворювань.

— непридатність до служби з виключенням з обліку через важкі наслідки захворювань. Пункт "Б" — тимчасова непридатність у разі носійства збудників або необхідності лікування.

Туберкульоз

Розглядається в активних, прогресуючих та вилікуваних стадіях:

активні форми із бактеріовиділенням або значним ураженням органів — виключають з обліку;

клінічно вилікувані — придатні до служби в забезпечувальних частинах.

Інфекції, що передаються статевим шляхом

До цих інфекційних хвороб відносяться сифіліс, гонорея, хламідіоз. Усі хворі на ці інфекції визнаються тимчасово непридатними до служби.

Гепатит

Розглядаються хронічні вірусні гепатити:

тяжкі форми, що порушують функції органів, передбачають непридатність із виключенням з обліку;

легкі форми або відсутність порушень функцій дозволяють проходження служби у забезпечувальних підрозділах.

ВІЛ-інфекція

Визначаються три рівні стану хвороби:

прогресуюча форма із важкою імунною декомпенсацією — непридатність;

стабільний стан або носійство із компенсацією — придатність у забезпечувальних частинах.

Грибкові інфекції та дерматози

Хворі на серйозні мікози є тимчасово непридатними до служби до завершення лікування.

Варто зазначити, що тимчасово непридатні особи можуть бути направлені на лікування або переогляд через визначений період, зазвичай 6-12 місяців. Це надає можливість оцінити стан здоров’я після лікування і прийняти остаточне рішення.

Раніше "Телеграф" писав, з якими ще хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Тимчасову відстрочку можуть дати після перенесених гострих захворювань.