Що робити, якщо ТЦК не приймає документи на відстрочку від мобілізації

Юрист пояснив, куди потрібно звертатися в таких випадках

В Україні громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, інколи стикаються з відмовами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у прийнятті документів. Це вважається порушенням чинного законодавства.

Про це розповідає юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, передає РБК-Україна. За його словами, комісія ТЦК не має права відмовляти у прийнятті заяви чи пакета документів, які стосуються відстрочки.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", — зазначає юрист.

Як діяти у разі відмови

Юрист радить у випадку незаконної відмови звертатися зі скаргою до обласного чи міського ТЦК. У скарзі варто наголосити, що дії працівників районного ТЦК суперечать законодавству.

Працівники ТЦК можуть лише вказувати на недоліки в документах (наприклад, відсутність довідки чи помилки у заповненні), але це не є підставою для відмови у їхньому розгляді, зазначає експерт.

Нагадуємо, що чоловікам, які мають відстрочку від мобілізації, можуть надсилати повістки поштою. Однак їм немає сенсу турбуватись про лист від ТЦК.

Юристи пояснюють, що така ситуація може відбутись, якщо у військкоматі припустились помилки — переплутали дані чи не внесли інформацію про відстрочку. Однак якщо не забрати лист з пошти, то його вважатимуть врученим під час повернення назад до ТЦК, згідно з законодавством.

Правознавці рекомендують забрати у будь-якому випадку лист на поштовому відділенні. Якщо він від ТЦК, то, взявши відстрочку, потрібно прийти в військкомат і показати документ, наприклад про навчання за денною формою.

Раніше "Телеграф" писав, чи є подача заяви про відстрочку оновленням даних у ТЦК. Цей обов'язок покладається на самого громадянина.