Можно ли получить отсрочку от мобилизации, если есть штраф от ТЦК

По закону это возможно, однако на деле могут возникнуть сложности

Во время действия военного положения украинские мужчины могут быть мобилизованы, однако существуют обстоятельства, дающие право на отсрочку. Ее можно оформить даже при наличии штрафов от ТЦК.

Разъяснения по этому поводу дала юрист, партнерша Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк "РБК-Украина". По ее словам, порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации не содержит норм, ставящих результаты рассмотрения пакета документов на отсрочку в зависимости от уплаты или не уплаты штрафа от ТЦК.

Заявление и документы, подтверждающие право отсрочки от мобилизации изучает комиссия. При необходимости она направляет запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров. На основе этих данных принимается решение.

"То есть проверяются документы, подтверждающие право на отсрочку, а не наличие задолженностей по уплате штрафов за административные правонарушения", – подчеркнула юрист.

Это подтвердил советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский. По его словам, если в ТЦК для оформления отсрочки или бронирования обращается мужчина, который ранее проигнорировал поступившую по почте повестку, это не является автоматическим основанием для отказа в отсрочке или бронировании. Однако определенные трудности могут возникать.

"Уплата штрафа за нарушение правил военного учета, как правило, устраняет юридическое препятствие для дальнейшего оформления. Однако на практике возможны трудности. ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов", — отметил Савинский.

Он добавил, что если все основания для отсрочки есть и поданы все необходимые документы, ТЦК обязан оформить отсрочку. Это касается и тех, кто раньше не выполнил требования по явке.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если ТЦК не принимает документы на отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.