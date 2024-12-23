Держдеп США закликав американців негайно покинути Білорусь

Республіці присвоїли четвертий рівень ризику

Американців закликають покинути Білорусь якмога швидше і відмовитись від подорожей до неї. Країні присвоєно четвертий рівень ризику.

Про це повідомляє Державний департамент США. Основною з причин цього рішення називають війну Росії та України.

"Громадяни США в Білорусі мають виїхати негайно", — йдеться у повідомленні.

На сайті відомства сказано, що громадянам Сполучених Штатів потрібно уникати демонстрацій та масових заходів, переглянути питання провезення електронних пристроїв до Білорусі. А також виїхати з країни якомога швидше, адже через відсутність посольства штатів у республіці американці не можуть розраховувати на допомогу США.

"Громадяни США повинні регулярно переглядати можливі плани від'їзду у разі надзвичайної ситуації. Прикордонні переходи із сусідніми державами іноді закриваються без попереднього повідомлення. Можливі додаткові закриття пунктів пропуску на кордонах Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією та Україною", — йдеться у повідомленні Держдепу.

Зауважимо, що посольства США у Мінську припинили свою роботу ще 28 лютого 2022 року. За розпорядженням Держдепартаменту було евакуйовано його співробітників, припинено надання послуг, зокрема і екстрені. Громадянам США, які потребують допомоги, пропонується звертатися до посольств та консульств США у сусідніх країнах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білорусі захотіли собі місце за столом "мирних переговорів" щодо війни в Україні.