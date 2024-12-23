Декабрьское аномальное тепло продолжается, что ждать от погоды в ближайшие дни

Холоднее всего будет в Карпатах

В течение недели ожидается переменная погода. Возможны осадки и порывистый ветер. А в некоторых областях температура воздуха будет до +11.

Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал, где будут осадки и какая температура воздуха.

Синоптик написал, что самая неустойчивая погода ожидается в южной половине страны. Там ведь пройдут умеренные, временами значительные осадки в сопровождении сильного ветра.

Погода в Украине 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, на Левобережье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных, а также местах северных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег. В центре и юго-западе страны преимущественно без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять в северных и западных областях -4…+1, на остальной территории 0…+5, днем воздух прогреется до +1…+7, в южной части и в Крыму +6…+11 градусов тепла.

Погода в Украине 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, дожди и мокрый снег ожидаются в западных и местами северных областях, на остальной территории Украины без существенных осадков. Днем в Карпатах ожидается сильный снег, слабая метель. Ветер преимущественно восточной четверти, 5-10 м/с, на юге местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1, на юге до +5; днем воздух прогреется до +2…+8, в южной части и в Крыму +7…+12. В западных областях в течение суток -2…+3, в Карпатах –1…-6 мороза.

Погода в Украине 25 декабря

В среду, 25 декабря, в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, в Карпатах — сильный снег. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2…+3, к югу до +7; днем воздух прогреется до +2…+8, в Крыму +7…+12. В Карпатском регионе в течение суток -2…-7 мороза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украину накроют снегопады. И какой в Украине будет погода на Сочельник, Рождество и Новый год. Синоптики рассказали, ждать ли украинцам морозов на эти праздники.