Харчування та проживання в Буковелі: на курорті з’явилась вакансія для дівчат

Один з готелів пропонує хороші умови

Сезонна робота в Україні дозволяє отримувати непогану зарплату. В деяких випадках — навіть до 35 тисяч гривень на місяць.

Один з провідних готелів на гірськолижному курорті Буковель оголосив про відкриття вакансії адміністратора рецепції. Роботодавець пропонує заробітну плату від 25 до 35 тисяч гривень на місяць, а також забезпечує безкоштовне проживання та харчування. Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи.

Готель, розташований у місті Яремче на вулиці Михайла Грушевського, шукає молоду дівчину з досвідом роботи в готельній сфері від одного року. Заклад позиціонує себе як сімейний курорт, що отримав відзнаку за якість сервісу та атмосферу у 2024 році.

За інформацією роботодавця, щоденна оплата праці становить 1450 гривень. Додатково працівниця отримуватиме 2% від бронювань, оформлених через соціальні мережі. Графік роботи передбачає тиждень робочих змін та тиждень відпочинку. Робочий день триває з 8:00 до 22:00.

До обов'язків адміністратора входить широкий спектр завдань. Насамперед це реєстрація та зустріч гостей, надання інформації про послуги готелю та відповіді на запити відвідувачів. Працівниця також відповідатиме за прийом телефонних дзвінків та обробку повідомлень у месенджерах щодо бронювань.

Серед інших завдань – координація роботи покоївок, взаємодія з різними відділами готелю та ведення внутрішньої документації. До сфери відповідальності також входить облік витратних матеріалів, замовлення побутової хімії та ведення обліку робочого часу персоналу.

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