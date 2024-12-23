Розвідувальний дрон PD-2 виявляє "жирні" цілі, але має суттєвий недолік (відео)

Бійці розповіли про досвід використання БПЛА PD-2 літакового типу

Українські розробки у виробництві безпілотників продовжуються, адже на фронті потрібні і "очі", і роботи з кулеметами. Один з розвідувальних дронів — PD-2 літакового типу.

Його виробляє "Укрспецсистемс". За даними виробника, PD-2 — дрон, стійкий до радіозавад завдяки зашифрованому з’єднанню та двом каналам передачі даних. Цю рису відмітили і бійці 426 окремого батальйону безпілотних систем морської піхоти ВМСУ, однак вони визначають і недолік. "Борт дуже стійкий до засобів РЕБ. Єдиний сильний мінус який є в нього — нестійкість до засобів ураження ППО, тому що в нього є тепловий слід", — йдеться у відео "Арміяінформ". Цей мінус зумовлений бензиновим двигуном PD-2. Вберегти розвідника допомагає взаємодія з іншими підрозділами, які попереджають про пуски ракет.

Загалом на PD-2 бійці виконали понад 200 вильотів, виявивши не одну ціль. Найбільшою, розповідає оператор дрона, була "ППО "Ястреб" з радіолокаційною станцією на дуже великих відстанях звідси (мова про РЛС контрбатарейної боротьби "Ястреб-АВ"). Багато РСЗВ бачили і звісно ж коригували, і звичайні "Буки", "Тори".

Характеристики PD-2 літакового типу:

Тривалість польоту — 10 годин,

Ефективний бойовий радіус БПЛА — 170-180 км,

Максимальна висота — 4700 метрів (бійці працюють зазвичай на висоті 2-4 км),

Максимальна маса корисного навантаження — 11 кг,

Максимальна злітна маса — 45 кг.

Такий дрон може виконати місію без керування оператора, навіть, якщо сигнал втрачено, у автоматичному режимі. У PD-2 є оптична станція з денним та тепловізійним каналом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українській війська провели перший бій виключно силами роботів. Ними керували оператори на безпечній відстані.