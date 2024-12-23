Дороги зовсім не видно: Київ накрив густий туман

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

У понеділок, 23 грудня, у першій половині дня в Києві прогнозують туман. В регіоні оголошено І рівень небезпеки.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Києву. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"У першій половині дня 23 грудня туман, видимість 200-500 м", – йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Киян попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Варто зазначити, що в Україні хоч і настала зима, проте погода досі нагадує осінь. У понеділок, 23 грудня в більшості регіонах України буде плюсова температура. За словами синоптика Ігора Кібальчича, на Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях -4…+1, на решті території 0…+5 ; вдень повітря прогріється до +1…+7, у південній частині та у Криму +6…+11 градусів тепла.

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