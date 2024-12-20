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Україну накриють снігопади та крижані дощі: коли зміниться погода

Автор
Анастасія Мокрик
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На Україну насуваються снігопади
На Україну насуваються снігопади. Фото Pixabay

Синоптики розповіли, чим здивує погода найближчим часом

На наступному тижні в Україні значно зміниться погода. Деякі області накриють снігопади, а в інших очікуються дощі та навіть крижані дощі.

Так, очікувати снігопадів варто із понеділка, 23 грудня, у західній частині країни. Про це пише "Апостроф".

За даними радара погоди Ventusky, з самого ранку цього дня почне сильно замічати Львівщину, Тернопільщину, Буковину. На Рівненщині будуть невеликі опади.

Майже на решті території України буде туман і без опадів. У Миколаївській, Одеській та Запорізькій областях пройдуть дощі.

24 грудня, снігопади та дощі накриють центральні області. Сильні зливи будуть у Вінницькій області. Також на дощі варто чекати на Київщині та на Черкащині. Сніг очікується на Житомирщині, Хмельниччині, Тернопільщині та на Буковині.

25 грудня атмосферний фронт, який приніс в Україну снігопади та дощі, перебуватиме над західною частиною країни. Дощі пройдуть у Житомирі, Вінниці та Києві. У Вінницькій та Хмельницькій областях будуть крижані дощі. На решті території України без опадів.

До кінця доби 25 грудня опади поступово покинуть територію України. Залишаться лише невеликі дощі у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Водночас Буковині та у Львівській області буде невеликий сніг. На Київщині — тумани.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи чекати на морози на ці свята.

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#Україна #Погода #Дощі #Сніг #Синоптик