Снігової казки чекати не варто: якою буде погода у Києві перед Різдвом

Синоптики дали прогноз на 24 грудня

У вівторок, 24 грудня, погода у Києві протягом усього дня буде похмурою. При цьому варто очікувати на опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу.

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Sinoptik.ua. Там зазначили, що температура повітря у цей день не перевищуватиме +2 градусів.

Синоптики також повідомляють, що мінусової температури у вівторок у столиці не передбачається.

Так, уночі очікується до 0 градусів, без опадів. А вранці стовпчики термометрів піднімуться до +1, пройде дрібний дощ.

В обід температура повітря підніметься до +2 градусів. При цьому буде хмарно.

А вже надвечір буде від +1 до +2 градусів. При цьому ймовірність опадів у цей час низька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою в Україні буде погода на Святвечір, Різдво та Новий рік. Синоптики розповіли, чи чекати на справжні морози на ці свята.

Також синоптики розповіли, коли Україну накриють снігопади. Що цікаво, доки в одних областях буде снігова погода, в інших у той самий час буде йти крижаний дощ.