Діти Донеччини отримають 3,5 тисячі подарунків від Благодійного Фонду Братів Мкртчан

Малеча отримала солодощі

У рамках акції "Марафон добрих подій" спільно з Донецькою ОДА Благодійний Фонд Братів Мкртчан передає дітям солодкі подарунки до різдвяних та новорічних свят. Всього благодійники з Фонду придбали цього року 3500 наборів солодощів. Перші з них діти отримали під час заходів до Дня Святого Миколая. Ці подарунки передають на соціальні хаби Києва та Дніпра, де відбуватимуться святкові заходи для дітей з Донецької області.

Загалом "Марафон добрих подій" відбувається упродовж трьох років і щоразу благодійники з родини Мкртчан долучаються до неї та закуповують подарунки. Солодощі отримають діти, які лишаються в області, виїхали за її межі та діти із прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Загалом Благодійний Фонд Братів Мкртчан вже понад три роки постачає у громади прифронтових регіонів системи очищення води, продуктові набори, питну воду, дитяче харчування, медичне обладнання, будівельні матеріали та вогнегасники.