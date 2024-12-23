Дети Донетчины получат 3,5 тысячи подарков от Благотворительного Фонда Братьев Мкртчан

Малыши получили сладости

В рамках акции "Марафон добрих подій" совместно с Донецкой ОГА Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан передает детям сладкие подарки к рождественским и новогодним праздникам. Всего благотворители из Фонда приобрели в этом году 3 500 наборов сладостей. Первые из них дети получили во время мероприятий ко Дню Святого Николая. Эти подарки передают на социальные хабы Киева и Днепра, где будут проходить праздничные мероприятия для детей из Донецкой области.

В общей сложности "Марафон добрых событий" проходит в течение трех лет и каждый раз благотворители из семьи Мкртчан приобщаются к ней и закупают подарки. Сладости получат дети, остающиеся в области, выехавшие за ее пределы и дети из приемных семей и детских домов семейного типа.

В целом, Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан уже более трех лет поставляет в громады прифронтовых регионов системы очистки воды, продуктовые наборы, питьевую воду, детское питание, медицинское оборудование, строительные материалы и огнетушители.