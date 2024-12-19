"Нехай оберуть об'єкт у Києві": Путін запропонував Заходу дуель в Україні

Путін знову брязкає зброєю

Президент РФ Володимир Путін запропонував провести "технологічну дуель" із Заходом. Зокрема, він хоче використати нову російську ракету "Орєшнік" по Києву.

За його словами, західні експерти мають визначити об'єкт у столиці України для удару, а системи ППО спробують ракету перехопити. "Ми до такого експерименту готові", — каже Путін. Про це російський диктатор заявив під час прямої лінії у четвер, 19 грудня.

"Орєшнік" – це російська ракетна система середньої дальності, яка може нести ядерні боєзаряди. Перше бойове застосування цієї ракети відбулося 21 листопада по Дніпру — росіяни використали версію з неядерним гіперзвуковим оснащенням.

За інформацією Міністерства оборони США, "Орєшнік" розроблено на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубіж". Представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що запущена у листопаді ракета була експериментальною.

Путін уже не раз лякав Україну ударами "Орєшніком" по Києву. Він також каже, що РФ станом на зараз має кілька готових зразків таких ракет.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що ракета "Орєшнік" виявилася родом з України. Її розробка починалася саме тут.