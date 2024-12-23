В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Была вероятность запуска межконтинентальной ракеты

До отбоя граждан призывали оставаться в укрытиях

В понедельник, 23 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с опасностью применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Тревогу объявили в 17:59, а отбой дали уже в 18:21.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщали о том, что была зафиксирована активность на полигоне Капустин Яр в Астраханской области России. Однако Воздушные Силы этого не подтверждали.

Стоит отметить, что по состоянию на 18.33 воздушная тревога продолжается в Киевской и Сумской областях. Она связана с движением вражеских ударных беспилотников в этих регионах.

Напомним, 19 декабря во время прямой линии глава РФ Владимир Путин пытался запугать украинцев ударом "Орешника". В частности, он предложил некую дуэль — Запад выбирает цель в Киеве, Россия запускает "Орешник", а ракету пытаются сбить всеми возможными средствами ПВО. Российский диктатор говорит, что это невозможно.

Ранее "Телеграф" также сообщал, чем действительно ударили по Днепру и какая разница между ракетами "Орешник", "Рубеж" и другими названиями.