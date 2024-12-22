Росіянам могли привезти нові ракети КНДР, здатні нести ядерну зброю

Подібні ракети вперше випробували у 2017 році.

Росіяни могли отримати нову партію зброї від Північної Кореї. У її числі ствольна артилерія і, можливо, балістичні ракети середнього радіуса дії.

Відповідне відео було оприлюднено у мережі. Вважається, що воно було зроблено в Тюменській області, проте через якість відео складно сказати, де саме воно було зроблено.

На кадрах помітні щонайменше десять САУ М1989 "Koksan". Ці артилерійські установки використовують боєприпаси калібру 170-мм та "на папері" здатні стріляти на відстань від 40 до 60 кілометрів залежно від типу снаряда. Вперше артилерію подібного типу помітили в Росії ще на початку листопада і, за деякою інформацією, їх уже застосовували в Курській області.

Проте значно більше уваги отримали інша техніка на відео. Імовірно, це пускові установки балістичної ракети "Pukguksong-2" або KN-15 у класифікації США. Втім, через якість відео неможливо однозначно сказати, що це саме вони.

Ракети цього є наземною адаптацією ракет Pukguksong-1, які запускаються з підводних човнів. Заявлена дальність ураження цих ракет становить 1200-2000 кілометрів, що дозволяє їх класифікувати як балістичні ракети середнього радіуса дії. Це відносно нова північнокорейська розробка, а їхні перші успішні запуски відбулися у 2017 році. Скільки їх у КНДР оцінити складно.

Ці ракети можуть бути оснащені як конвенційною боєголовкою, так і ядерною.

Як повідомлялося раніше, за зразковими оцінками Росія передала КНДР товарів майже на 5,5 мільярда доларів, в обмін на зброю та людей.