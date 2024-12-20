Росіяни підготувалися за ніч? Генерал пояснив зв’язок Путіна-"довбо**ба" і ракетного удару по Києву

Росіяни мають можливість бити по Україні аеробалістикою та балістикою наземного базування

Новий ракетний удар по Києву 20 грудня, коли росіяни атакували столицю України п’ятьма балістичними ракетами оперативно-тактичного комплексу (ОТРК) "Іскандер-М"/KN-23, був запланований до виступу президента Володимира Путіна, не пов'яний з тим, щощ глава української держави Володимир Зеленський назвав його "довбо**бом".

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010) Ігор Романенко. Він пояснив, скільки часу треба на підготовку такого удару.

— Це не швидко робиться, — каже військовий експерт. — Різні комплекси по-різному [готують]. Наприклад, у МіГ-31 (ракета гіперзвукового авіаційного комплексу "Кинджал" подібна до балістичних ракет ОТРК "Іскандер", але запускається з винищувача МіГ-31К або стратегічних бомбардувальників. – Ред.) відповідна підготовка має відбуватися: за ніч може би і зробили, але більшість [ознак] показують, що все планувалось: якщо не "Орешником" [вдарять], то у росіян є інші засоби: аеробалістика, балістика з наземних пускових установок — "Іскандери" і зброя ще однієї ядерної держави — Північної Кореї.

Генерал нагадав, що Пхеньян передав Москві мільйони одиниць боєприпасів, а 2024 року його регулярні війська (не контрактники, не найманці чи приватні військові компанії) взяли участь в агресії проти України.

— Це війська держави з усіма наслідками. Міжнародне законодавство правил введення війни [вважає], що це є агресія з боку іншої ядерної держави, наголосив Ігор Романенко.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський різко прокоментував слова Путіна про експериментальний запуск балістичної ракети "Орешнік" по Києву. "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", — написав український президент.