На борту ядерний вантаж: у Середземному морі після вибуху затонув російський корабель, відео аварії (карта)

Двоє членів екіпажу зникли безвісти.

Російське торгове судно, яке зазнало лиха в Середземному морі, затонуло. Причиною аварії корабля став вибух.

Про це повідомляє видання El Espanol. За його даними, інцидент стався між Агіласом (Іспанія) та Ораном (Алжир), а мова про корабель під назвою Ursa Major.

Варто зазначити, що 23 грудня ГУР повідомляло про поломку вантажного судна Sparta у Середземному морі. Ймовірно, це той самий корабель. Як пояснює "Кримський вітер", судно Ursa Major раніше називалося Sparta III.

Як пишуть журналісти, вибух стався у машинному відділенні корабля 23 грудня. Після цього його команда подала сигнал лиха. Повідомляється, що на момент аварії судно Ursa Major нібито перевозило порожні контейнери. При цьому "Кримський вітер" стверджує, що на борту було два люки ядерних реакторів і два портові крани. Судно вийшло з порту Санкт-Петербурга 11 грудня, і офіційно 22 січня воно мало прибути до Владивостока.

14 членів екіпажу врятовано, а ще двоє членів команди зникли безвісти. Як з’ясувало видання "Медіазона", точне місце аварію корабля знаходиться за координатами 36-27.50N 000-53.44W.

На даний момент у мережі вже з’явилося відео того, як Ursa Major йде на дно.

Що відомо про Ursa Major

Судно "Ursa Major" експлуатувалося дочірньою компанією російської оборонної компанії "Оборонлогістика", що знаходиться під санкціями. Вона була основним елементом російського маршруту постачання Тартус, Сирію, бази ВМФ Росії у Східному Середземномор’ї. У травні 2022 року Міністерство фінансів США включило важке судно до пакету санкцій.

Telegram-канал "Кримський вітер" уточнює, що спочатку вказували, що Ursa Major йшов до Сирії для евакуації російської техніки. Але пізніше з’ясувалося, що судно прямувало до Владивостока. Суховантаж перевозив портові крани для терміналу у Владивостоці в рамках розвитку Севморпуті. Воно йшло з Петербурга до Владивостока, проходячи Гібралтарською протокою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що третій російський танкер "Волгонефть" подав сигнал лиха.