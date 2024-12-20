Не тільки танкери: науковці назвали нову причину забруднення українського узбережжя

Забруднення могло бути спричинене іншою аварією

На заповідних українських територіях Азовського моря виявлені нафтопродукти. Але вони можуть бути не із затонулих нещодавно російських танкерів.

Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє у Фейсбуці. За даними Приазовського нацпарку, забруднення виявлено окремими осередками у межах прибережної зони від ландшафтного заказника "Степанівська коса" до межі з Херсонською областю, включно з частинами ландшафтного заказника "Коса Федотова" та "Коса Пересип".

Загальна протяжність ділянок узбережжя із виявленим забрудненням сягає 27,1 км. Ширина викиду мазуту на берег – до 3 метрів.

Розлив нафтопродуктів попередньо пов'язується із техногенною аварією – затопленням російських танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" у Керченській протоці.

Проте фахівці Українського наукового центру екології моря зазначають, що з огляду на низку причин, ці осередки забруднення мають інше походження. Цими причинами є фізичні обмеження поширення мазуту під впливом вітру східних румбів та, враховуючи швидкість морських течій і відстань від місця аварії до забруднених територій.

"Отже, забруднення могло бути спричинене іншою аварією, яка сталася ближче до зазначених районів (імовірніше на південь від району виявлення). Частина мазуту, який потрапив на узбережжя, могла походити із донних відкладень, де він накопичувався внаслідок подібних інцидентів", — ідеться у повідомленні.

У Міндовкілля зауважили, попри невідоме походження цього мазуту, він негативно впливає на стан екології. Забруднення ним призводить до загибелі планктону, риб та бентосних організмів, отруєння птахів та китоподібних, які контактують із нафтовою плівкою. Осідання важких фракцій мазуту у донні відкладення створює довготривалу загрозу для екосистем.

Мазут у морі

Нагадаємо, минулого тижня в Керченській протоці зазнали катастрофи два російські танкери. Станом на сьогодні відомо про витік щонайменше 3000 тонн мазуту, нафтові плями досягли пляжів Краснодарського краю (РФ), а екологи не відкидають загрози для акваторії та узбережжя України.

Внаслідок аварії загинув один матрос, ще 26 осіб врятували. За офіційною версією, аварія сталася через помилки екіпажів і надмірне навантаження на корпуси. Аварія призвела до розливу нафтопродуктів в акваторії Керченської протоки і, ймовірно, до найбільшої екологічної катастрофи в Чорному морі.

За інформацією Українського наукового центру екології моря, нинішній витік мазуту матиме катастрофічні наслідки для екосистеми Чорного моря. Викличе загибель планктону, отруєння риб, морських птахів та інших організмів через токсичну дію нафтопродуктів. Забруднення дна і прибережних зон призведе до порушення харчових ланцюжків і довгострокових змін у біорізноманітті регіону. Не виключено, що відновлення займе десятиліття.

Раніше "Телеграф" писав, що через аварію танкерів біля Керчі почали вмирати дельфіни.