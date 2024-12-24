На борту ядерный груз: в Средиземном море после взрыва затонул российский корабль, видео крушения (карта)

Двое членов экипажа пропали без вести.

Российское торговое судно, которое терпело бедствие в Средиземном море, затонуло. Причиной кораблекрушения стал взрыв.

Об этом сообщает издание El Espanol. По его данным инцидент произошел между Агиласом (Испания) и Ораном (Алжир), а речь о корабле под названием Ursa Major.

Стоит отметить, что 23 декабря ГУР сообщало о поломке грузового судна Sparta в Средиземном море. Вероятно, это один и тот же корабль. Как объясняет "Крымский ветер", судно Ursa Major ранее называлось Sparta III.

Как пишут журналисты, взрыв произошел в машинном отделении корабля 23 декабря. После этого его команда подала сигнал бедствия. Сообщается, что на момент крушения судно Ursa Major якобы перевозило пустые контейнеры. При этом "Крымский ветер" утверждает, что на борту было два люка ядерных реакторов и два портовых крана. Судно вышло из порта Санкт-Петербурга 11 декабря, и официально 22 января оно должно было прибыть во Владивосток.

14 членов экипажа спасены, а еще двое членов команды пропали без вести. Как выяснило издание "Медиазона", точное место кораблекрушение находится по координатам 36-27.50N 000-53.44W.

В настоящий момент в сети уже появилось видео того, как Ursa Major идет на дно.

Что известно об Ursa Major

Судно "Ursa Major" эксплуатировалось находящейся под санкциями дочерней компанией российской оборонной компании "Оборонлогистика". Она являлась главным элементом российского маршрута поставки в Тартус, Сирию, базы ВМФ России в Восточном Средиземноморье. В мае 2022 года Министерство финансов США включило тяжелое судно в пакет санкций.

Telegram-канал "Крымский ветер" уточняет, что сначала указывали, что Ursa Major шел в Сирию для эвакуации российской техники. Но позже выяснилось, что судно направлялось во Владивосток. Сухогруз перевозил портовые краны для терминала во Владивостоке в рамках развития Севморпути. Оно шло из Петербурга во Владивосток, проходя по Гибралтарскому проливу.

Напомним, ранее мы писали о том, что третий российский танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия.