В Анапі, після аварії російських танкерів, гине все живе: люди знаходять птахів у мазуті, а пляжі вкриті нафтою (відео)

На території російського курорту запровадили режим НС

У вівторок, 17 грудня, після аварії двох російських танкерів у районі Керченської затоки, величезна кількість мазуту досягла берегів Анапи. Тут розпочалася справжня екологічна катастрофа, на усунення якої може піти до 10 років.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Також фахівці зазначають, що мазут може потрапити до Азовського моря та вбити в ньому все живе.

Відомо, що в Анапі через забруднення узбережжя нафтопродуктами запровадили режим НС. Береги в районі Бугазької коси сильно забруднені мазутом, який потрапив у Чорне море після аварії двох російських танкерів.

Місцева флора вже активно гине — мешканці знаходять на піску птахів, які повністю звкриті мазутом та нерухомо лежать на забрудненому піску. У небезпеці зараз перебувають і всі мешканці Чорного моря.

Також нафтопродукти у великій кількості помічені на берегах Таманського півострова в Анапі. Тут на пляжах видніються величезні плями мазуту.

На місцях розгорнуто оперативні штаби і проводяться операції з ліквідації наслідків. Задіяно сили служб порятунку і МНС, залучено жителів і волонтерів з Анапи.

За попередніми даними, плями нафти вже затягли 35 кілометрів у районі Анапи. На борту танкера "Волгонефть 212", що розвалився, було близько 4 тонн мазуту. Яка кількість нафтопродуктів реально потрапила до Чорного моря — невідомо.

На думку експертів, на ліквідацію наслідків екологічної катастрофи, яка зараз розгортається в Чорному морі, може піти до 10 років.

Через розлив нафтопродуктів очікується масова загибель птахів, які "ув’язатимуть" у мазуті. Також забруднений пісок на пляжах необхідно буде збирати та вивозити у величезних кількостях.

Під ударом зараз перебуває й Азовське море. Якщо туди потраплять нафтопродукти, то це буде великим ударом по екосистемі. Постраждає і риба, і водоплавні птахи, і водорості, і навіть донні організми.

При цьому Greenpeace вимагає незалежного розслідування аварії та контролю за ліквідацією забруднення. Без швидкого очищення моря екологічна криза може тривати довгі роки.

Нагадаємо, 15 грудня в Керченській протоці зазнали аварії два російські судна. Йдеться про танкери "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". Інцидент стався на відстані близько 7 км. від берега. У момент аварії у морі спостерігався сильний шторм. Хвилювання моря сягало 7 балів.

У танкера "Волгонефть 212" хвилями поламало носа, після цього він сів на мілину. А другому судну хвилями розрубало корму, внаслідок чого воно лягло в дрейф.

На борту танкерів могло вміщуватись сукупно до 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Частина з них внаслідок аварії вилилася в море.

Раніше "Телеграф" розповідав, що восени поточного року в Росії танкер з нафтою врізався в залізничний міст і застряг. Капітан не розрахував габарити, рубка зачепила перекриття моста і баржа застрягла.