Україна завжди була на передовій боротьби за європейські цінності

В умовах війни з Росією, Україна знову постала на передовій боротьби за європейські цінності та безпеку. Важливо усвідомити, що історично Україна вже не раз виконувала роль захисника Європи, і один з яскравих прикладів цього — Проскурівська операція 1919 року.

Незалежний дослідник історії України Сергій Коваленко розповів, як Україна захистила Європу у 1919 році від Московії. Він нагадав, що перша світова війна була позиційною.

Історичний контекст Проскурівської операції

У червні 1919 року, під час визвольних змагань, армія Української Народної Республіки (УНР) зазнала серйозних втрат від більшовицьких військ. Ситуація була критичною: армія УНР була розполовинена, а її сили були значно ослаблені. В березні 1919 року армія була розділена на дві групи, одна з яких, південна, включала Запорозький корпус, який був відрізаний від основних сил.

Командування та стратегія

Молодий командир Василь Тютюнник, якому на той час було лише 29 років, став ключовою фігурою в організації контратаки. Він пропонував маневрову стратегію замість позиційної війни, що була характерною для Першої світової війни. Тютюнник зумів переконати вище командування в доцільності наступу, попри песимістичні настрої серед старших офіцерів

Хід операції

Проскурівська операція розпочалася 1 червня 1919 року. Армія УНР за кілька днів здобула контроль над Проскуровом (сучасний Хмельницький), що стало важливим стратегічним успіхом. Ця перемога не лише врятувала армію УНР від розгрому, але й зупинила наступ більшовиків на Західну Європу.

Значення для Європи

Ця операція мала величезне значення не лише для України, але й для всієї Європи. Більшовицька Росія планувала підтримати соціалістичні заколоти в Угорщині та Словаччині, тому успіх українських військ у Проскурові став перешкодою для подальшого поширення комуністичних ідей.

Сьогоднішня ситуація в Україні нагадує про важливість міжнародної підтримки та усвідомлення відповідальності за безпеку в регіоні. Як зазначають експерти, захист України — це не лише питання її суверенітету, а й безпеки всієї Європи. Проскурівська операція 1919 року є яскравим прикладом того, як Україна виконувала роль захисника Європи.

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