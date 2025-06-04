Ніби інша людина: як до війни виглядав новий командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

До повномасштабної війни він займався бізнесом, а потім узяв до рук зброю

Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр" — український військовий, засновник аеророзвідувального підрозділу — "Птахи Мадяра", який має багато державних нагород та медалей. У вівторок, 3 червня, президент Зеленський призначив "Мадяра" командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Телеграф" розповість, чим до війни займався Роберт Бровді і як він виглядав до того, як узяв до рук зброю.

"Мадяр" до війни — ким він був і чим займався

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді, зараз йому 49 років. Відомо, що у 1997 році він закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства". До початку повномасштабної війни "Мадяр" був успішним в Україні бізнесменом та меценатом.

Підприємницьку кар’єру Роберт Бровді розпочинав ще в 1990-х роках. Він будував бізнес у сфері торгівлі, нерухомості та в аграрному секторі.

До повномасштабної війни в Україні група компаній "Гранум", співзасновником яких був Роберт Бровді, входила до топ-5 експортерів зернових з України більш ніж у 20 країн світу. У 2015-2016 роках "Гранум" був номер один в Україні за обсягом експорту зернових до Китаю.

Свого часу Роберт Бровді також працював генеральним директором Аграрної біржі України в Міністерстві аграрної політики.

Крім бізнесу Бровді займався меценатством та культурними ініціативами. Він є засновником арт-фонду "БровдіАрт", який підтримував українських художників та організовував виставки за кордоном.

Вже 2022 року Роберт Бровді передав справи партнерам і пішов на фронт захищати Україну. Тепер він став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ. І треба сказати, що ставши військовим, "Мадяр" сильно змінився. Його зовнішність до і після великої війни настільки сильно відрізняється, що це ніби дві різні людини.

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