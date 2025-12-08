Один став музикантом, а другий скульптором: як змінилися мокрі бандити Гаррі і Марв із "Сам удома"

Актори продовжили зніматися в кіно, поєднуючи це з іншими заняттями та хобі

Фільм "Сам удома" вийшов на екрани 16 листопада 1990 року. З того моменту минуло вже 35 років. За цей час актори культової різдвяної стрічки сильно змінилися та постаріли.

"Телеграф" розповідає, як змінилися актори Джо Пеші та Деніел Стерн, які зіграли Мокрих бандитів Гаррі та Марва у фільмі "Сам удома".

Джо Пеші, який зіграв Гаррі Лайма

Джо Пеші народився 9 лютого 1943 року, зараз йому 82 роки. Він американський актор, співак та комік. Свою акторську кар’єру розпочав у 70-ті роки, а перша знакова роль була у фільмі Мартіна Скорсезе "Скажений бик" (1980), за яку він був номінований на "Оскар".

Пеші відомий ролями у кримінальних драмах, втілюючи на екрані жорстких та запальних персонажів. А головною роллю в його житті стала робота в картині "Сам удома", в якій він зіграв одного з Мокрих бандитів. Ця роль принесла йому всесвітню популярність і любов глядачів, незважаючи на негативний характер його персонажа.

Після успіху "Сам удома" Джо Пеші якийсь час продовжив зніматися в кіно. Серед його робіт — ролі у фільмах "Мій кузен Вінні" (1992), "Смертельна зброя 3" (1992) та "Смертельна зброя 4" (1998), "Бронська історія" (1993), "Казино" (1995).

Наприкінці 90-х Пеші оголосив, що йде з акторської професії, він зосередився на музиці. З того часу він випустив кілька джазових альбомів.

Через близько 20 років Джо Пеші після довгих умовлянь режисера Мартіна Скорсезе повернувся в кіно. Він знявся у картині "Ірландець" у 2019 році, а вже у 2023-му з’явився у серіалі "Нічогошеньки" (Bupkis). Зараз актор продовжує займатися музикою і іноді знімається у кіно та серіалах.

Деніел Стерн, який зіграв Марва Мерчанта

Деніел Стерн – американський актор, режисер, сценарист та скульптор. Він народився в Меріленді 28 серпня 1957, зараз йому 67 років. Про це повідомляє The New York Times.

Свою акторську кар’єру Деніел розпочав наприкінці 1970-х років. Найбільшу славу йому принесла роль мокрого бандита у фільмі "Сам удома". Однак його також знають як оповідача (голос дорослого Кевіна Арнольда) у популярному телесеріалі "Чудові роки" (The Wonder Years, 1988-1993).

Після успіху у картині "Сам удома" Стерн продовжив акторську кар’єру, він знімався і в драматичних, і у комедійних картинах, також працював на телебаченні.

Серед ключових робіт, ролі у фільмах "Міські піжони" (1991), "Новичок року" (1993), "Міські піжони 2: Легенда про золото Керлі" (1994), "Три дні на втечу" (2010), "Різдвяна історія 2" (2).

Як виявилося, окрім акторської кар’єри, Деніел Стерн є визнаним скульптором, спеціалізуючись на бронзових роботах. Його скульптури виставлялися у різних галереях по всій Америці.

Стерн одружений з Лоре Маттос, має трьох дітей та шістьох онуків. Він володіє сімейним ранчо, де вони вирощують мандарини.

