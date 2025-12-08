Один став музикантом, а другий скульптором: як змінилися мокрі бандити Гаррі і Марв із "Сам удома"
Актори продовжили зніматися в кіно, поєднуючи це з іншими заняттями та хобі
Фільм "Сам удома" вийшов на екрани 16 листопада 1990 року. З того моменту минуло вже 35 років. За цей час актори культової різдвяної стрічки сильно змінилися та постаріли.
Що варто знати:
- Фільм "Сам удома" вийшов на екрани 16 листопада 1990 року
- Актор Джо Пеші наприкінці 90-х років оголосив про звільнення з кіно, щоб зосередитися на музиці
- Крім акторської кар'єри, Деніел Стерн є визнаним скульптором і вирощує мандарини
"Телеграф" розповідає, як змінилися актори Джо Пеші та Деніел Стерн, які зіграли Мокрих бандитів Гаррі та Марва у фільмі "Сам удома".
Джо Пеші, який зіграв Гаррі Лайма
Джо Пеші народився 9 лютого 1943 року, зараз йому 82 роки. Він американський актор, співак та комік. Свою акторську кар’єру розпочав у 70-ті роки, а перша знакова роль була у фільмі Мартіна Скорсезе "Скажений бик" (1980), за яку він був номінований на "Оскар".
Пеші відомий ролями у кримінальних драмах, втілюючи на екрані жорстких та запальних персонажів. А головною роллю в його житті стала робота в картині "Сам удома", в якій він зіграв одного з Мокрих бандитів. Ця роль принесла йому всесвітню популярність і любов глядачів, незважаючи на негативний характер його персонажа.
Після успіху "Сам удома" Джо Пеші якийсь час продовжив зніматися в кіно. Серед його робіт — ролі у фільмах "Мій кузен Вінні" (1992), "Смертельна зброя 3" (1992) та "Смертельна зброя 4" (1998), "Бронська історія" (1993), "Казино" (1995).
Наприкінці 90-х Пеші оголосив, що йде з акторської професії, він зосередився на музиці. З того часу він випустив кілька джазових альбомів.
Через близько 20 років Джо Пеші після довгих умовлянь режисера Мартіна Скорсезе повернувся в кіно. Він знявся у картині "Ірландець" у 2019 році, а вже у 2023-му з’явився у серіалі "Нічогошеньки" (Bupkis). Зараз актор продовжує займатися музикою і іноді знімається у кіно та серіалах.
Деніел Стерн, який зіграв Марва Мерчанта
Деніел Стерн – американський актор, режисер, сценарист та скульптор. Він народився в Меріленді 28 серпня 1957, зараз йому 67 років. Про це повідомляє The New York Times.
Свою акторську кар’єру Деніел розпочав наприкінці 1970-х років. Найбільшу славу йому принесла роль мокрого бандита у фільмі "Сам удома". Однак його також знають як оповідача (голос дорослого Кевіна Арнольда) у популярному телесеріалі "Чудові роки" (The Wonder Years, 1988-1993).
Після успіху у картині "Сам удома" Стерн продовжив акторську кар’єру, він знімався і в драматичних, і у комедійних картинах, також працював на телебаченні.
Серед ключових робіт, ролі у фільмах "Міські піжони" (1991), "Новичок року" (1993), "Міські піжони 2: Легенда про золото Керлі" (1994), "Три дні на втечу" (2010), "Різдвяна історія 2" (2).
Як виявилося, окрім акторської кар’єри, Деніел Стерн є визнаним скульптором, спеціалізуючись на бронзових роботах. Його скульптури виставлялися у різних галереях по всій Америці.
Стерн одружений з Лоре Маттос, має трьох дітей та шістьох онуків. Він володіє сімейним ранчо, де вони вирощують мандарини.
