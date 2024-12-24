Рус

Через цей міст втратили Львів: історик розповів, яка помилка коштувала Україні державності

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Міст Ейфеля (Перемишль)
Міст Ейфеля (Перемишль). Фото Колаж "Телеграфу"

Єдина споруда легендарного Гюстава Ейфеля на українських землях стала символом фатальної помилки

На березі річки Сян у Перемишлі (сучасня Польща) стоїть унікальна споруда – залізничний міст, створений всесвітньо відомим інженером Гюставом Ейфелем. Це єдине творіння автора знаменитої Паризької вежі на історичних українських землях. Проте для України цей міст став не лише архітектурною пам'яткою, а й символом фатальної помилки, яка призвела до поразки в польсько-українській війні 1918-1919 років.

Історик Юрій Юзович впевнений, що саме через цей міст українці втратили Львів і Галичину, а опісля Україну. Бо через нього йшло забезпечення оточеному з усіх боків гарнізону поляків у Львові.

Стратегічна помилка, що коштувала державності

Історія цього мосту тісно пов'язана з драматичними подіями Листопадового зриву 1918 року. Тоді молоді українські гімназисти, серед яких були навіть 16-річні патріоти, взяли під контроль Перемишль. Вони змогли полонити польського коменданта місцевого гарнізону, проявивши неймовірну хоробрість. На жаль, у цих боях загинуло двоє неповнолітніх українців – свідчення того, якою ціною давалася боротьба за незалежність.

Проте ключовим моментом стало рішення щодо мосту Ейфеля. Військові експерти наполягали на необхідності його знищення, щоб перервати постачання польського гарнізону у Львові. Команда підривників навіть прибула до міста, готова виконати це завдання. Однак місцеві українські лідери заборонили підрив.

Основною причиною стала наївна віра в те, що відновлення мосту після війни вимагатиме великих фінансових витрат. Це свідчить про відсутність стратегічного мислення серед керівництва.

Історія довела: втрата державності означає втрату всього. Жоден із лідерів УНР, навіть найзаможніших, не зміг досягти успіху в еміграції. Показовим є приклад українського мільйонера Євгена Чикаленка, який, попри свої статки та закордонну нерухомість, зрештою опинився у скруті.

Міст Ейфеля в Перемишлі став не лише архітектурною пам'яткою, а й нагадуванням про ціну поразки та важливість стратегічних рішень у військових конфліктах. Сьогодні він символізує уроки історії: без чіткої стратегії та рішучих дій навіть найзначніші технічні досягнення можуть стати причиною катастрофи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Московія знищила козацьку незалежність. Цей драматичний шлях Україна пройшла наприкінці 18 століття.

Теги:
#Україна #Історія #Львів #Міст