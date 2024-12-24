Єдина споруда легендарного Гюстава Ейфеля на українських землях стала символом фатальної помилки

На березі річки Сян у Перемишлі (сучасня Польща) стоїть унікальна споруда – залізничний міст, створений всесвітньо відомим інженером Гюставом Ейфелем. Це єдине творіння автора знаменитої Паризької вежі на історичних українських землях. Проте для України цей міст став не лише архітектурною пам'яткою, а й символом фатальної помилки, яка призвела до поразки в польсько-українській війні 1918-1919 років.

Історик Юрій Юзович впевнений, що саме через цей міст українці втратили Львів і Галичину, а опісля Україну. Бо через нього йшло забезпечення оточеному з усіх боків гарнізону поляків у Львові.

Стратегічна помилка, що коштувала державності

Історія цього мосту тісно пов'язана з драматичними подіями Листопадового зриву 1918 року. Тоді молоді українські гімназисти, серед яких були навіть 16-річні патріоти, взяли під контроль Перемишль. Вони змогли полонити польського коменданта місцевого гарнізону, проявивши неймовірну хоробрість. На жаль, у цих боях загинуло двоє неповнолітніх українців – свідчення того, якою ціною давалася боротьба за незалежність.

Проте ключовим моментом стало рішення щодо мосту Ейфеля. Військові експерти наполягали на необхідності його знищення, щоб перервати постачання польського гарнізону у Львові. Команда підривників навіть прибула до міста, готова виконати це завдання. Однак місцеві українські лідери заборонили підрив.

Основною причиною стала наївна віра в те, що відновлення мосту після війни вимагатиме великих фінансових витрат. Це свідчить про відсутність стратегічного мислення серед керівництва.

Історія довела: втрата державності означає втрату всього. Жоден із лідерів УНР, навіть найзаможніших, не зміг досягти успіху в еміграції. Показовим є приклад українського мільйонера Євгена Чикаленка, який, попри свої статки та закордонну нерухомість, зрештою опинився у скруті.

Міст Ейфеля в Перемишлі став не лише архітектурною пам'яткою, а й нагадуванням про ціну поразки та важливість стратегічних рішень у військових конфліктах. Сьогодні він символізує уроки історії: без чіткої стратегії та рішучих дій навіть найзначніші технічні досягнення можуть стати причиною катастрофи.

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