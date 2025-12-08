Без точилки і витрат: як за дві хвилини зробити ніж гострим, як бритва (відео)

Навіть найдорожчі кухонні ножі не залишаються гострими назавжди.

Щоденне приготування їжі поступово зношує лезо, і різати продукти стає дедалі складніше. Купівля точилки — не єдиний вихід: повернути ножам гостроту можна й у домашніх умовах, використовуючи звичайні предмети. Про це йдеться на YouTube-каналі "GartKnives".

Як заточити ножі вдома

Спосіб 1: Керамічна тарілка

Візьміть звичайну тарілку та переверніть її догори дном. На більшості керамічних тарілок є неглазурований обідок — саме він підходить для заточування.

Приставте лезо ножа до нижнього краю під невеликим кутом (15–20 градусів) і проведіть від основи до самого кінчика. Зробіть кілька таких рухів з одного боку, потім повторіть з іншого. Уже через пару хвилин лезо стане помітно гострішим.

Спосіб 2: Скляна поверхня

Чудовою альтернативою також є скло. Підійде фоторамка, скляна полиця або інша гладка поверхня.

Акуратно проводьте лезом під кутом від початку до кінця. Повторіть по кілька рухів з кожного боку. Скло добре вирівнює ріжучу крайку та очищає мікроскопічні зазубрини.

Спосіб 3: Камінь або бетон

Якщо поруч немає ні тарілки, ні скла, можна скористатися чистою кам’яною чи бетонною поверхнею — наприклад, плитою або карнизом.

Тримайте ніж правильно під кутом і кілька разів проведіть лезом в одному напрямку, потім повторіть з іншого боку. Головне — працювати повільно й обережно, щоб не пошкодити край ножа.

Ці прості способи допоможуть знову зробити ножі гострими без спеціальних інструментів і зайвих витрат.