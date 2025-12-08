Рус

Без точилки і витрат: як за дві хвилини зробити ніж гострим, як бритва (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заточка ножів
Заточка ножів. Фото instagram.com

Навіть найдорожчі кухонні ножі не залишаються гострими назавжди.

Щоденне приготування їжі поступово зношує лезо, і різати продукти стає дедалі складніше. Купівля точилки — не єдиний вихід: повернути ножам гостроту можна й у домашніх умовах, використовуючи звичайні предмети. Про це йдеться на YouTube-каналі "GartKnives".

Як заточити ножі вдома

Спосіб 1: Керамічна тарілка

Візьміть звичайну тарілку та переверніть її догори дном. На більшості керамічних тарілок є неглазурований обідок — саме він підходить для заточування.

Приставте лезо ножа до нижнього краю під невеликим кутом (15–20 градусів) і проведіть від основи до самого кінчика. Зробіть кілька таких рухів з одного боку, потім повторіть з іншого. Уже через пару хвилин лезо стане помітно гострішим.

Спосіб 2: Скляна поверхня

Чудовою альтернативою також є скло. Підійде фоторамка, скляна полиця або інша гладка поверхня.

Акуратно проводьте лезом під кутом від початку до кінця. Повторіть по кілька рухів з кожного боку. Скло добре вирівнює ріжучу крайку та очищає мікроскопічні зазубрини.

Спосіб 3: Камінь або бетон

Якщо поруч немає ні тарілки, ні скла, можна скористатися чистою кам’яною чи бетонною поверхнею — наприклад, плитою або карнизом.

Тримайте ніж правильно під кутом і кілька разів проведіть лезом в одному напрямку, потім повторіть з іншого боку. Головне — працювати повільно й обережно, щоб не пошкодити край ножа.

Ці прості способи допоможуть знову зробити ножі гострими без спеціальних інструментів і зайвих витрат.

Теги:
#Ножі #Лайфхак #Заточка