Украина всегда была на передовой борьбе за европейские ценности

В условиях войны с Россией Украина вновь предстала на передовой борьбе за европейские ценности и безопасность. Важно понять, что исторически Украина уже не раз выполняла роль защитника Европы, и один из ярких примеров этого — Проскуровская операция 1919 года.

Независимый исследователь истории Украины Сергей Коваленко рассказал, как Украина защитила Европу в 1919 году от Московии. Он напомнил, что первая мировая война была позиционной.

Исторический контекст Проскуровской операции

В июне 1919 года, во время освободительной борьбы, армия Украинской Народной Республики (УНР) понесла серьезные потери от большевистских войск. Ситуация была критической: армия УНР была разполовинена, а ее силы были значительно ослаблены. В марте 1919 г. армия была разделена на две группы, одна из которых, южная, включала Запорожский корпус, который был отрезан от основных сил.

Командование и стратегия

Молодой командир Василий Тютюнник, которому в то время было всего 29 лет, стал ключевой фигурой в организации контратаки. Он предлагал маневровую стратегию вместо позиционной войны, характерной для Первой мировой войны. Тютюник сумел убедить высшее командование в целесообразности наступления, несмотря на пессимистические настроения среди старших офицеров

Ход операции

Проскуровская операция началась 1 июня 1919 года. Армия УНР за несколько дней получила контроль над Проскуровым (современный Хмельницкий), что стало важным стратегическим успехом. Эта победа не только спасла армию УНР от разгрома, но остановила наступление большевиков на Западную Европу.

Значение для Европы

Эта операция имела огромное значение не только для Украины, но и всей Европы. Большевистская Россия планировала поддержать социалистические мятежи в Венгрии и Словакии, поэтому успех украинских войск в Проскурове стал помехой для дальнейшего распространения коммунистических идей.

Сегодняшняя ситуация в Украине напоминает о важности международной поддержки и осознании ответственности за безопасность в регионе. Как отмечают эксперты, защита Украины – это не только вопрос ее суверенитета, но и безопасность всей Европы. Проскуровская операция 1919 года — яркий пример того, как Украина выполняла роль защитника Европы.

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