Українцям продовжать бронювання від мобілізації: кому та на скільки

Продовження пройде автоматично

В Україні продовжать бронювання від мобілізації на один місяць. Проте кінцевий термін не перевищуватиме 28 лютого 2025 року.

Причиною такого рішення стала масштабна кібератака на державні реєстри. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Це стосується бронювань, які були чинними станом на 19 грудня 2024 року та надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Рішення пов’язане з тимчасовим призупиненням роботи держреєстрів через кібератаку", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, якщо термін дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, воно автоматично триватиме до 20 січня 2025 року. Якщо воно завершилося до 19 грудня, то продовжити його можна буде лише після відновлення роботи реєстрів.

Продовження торкнеться бронювань, виданих Міністерством економіки або через портал "Дія". Вважається, що це спростить процедуру бронювань людей, які працюють у критично важливих галузях або забезпечує економічну стабільність України.

"Це рішення дозволяє військовозобов’язаним із чинним бронюванням зберегти його без зайвих процедур. Ми забезпечуємо прозорість і зручність у цих процесах, що є важливим у воєнний час", — сказав заступник голови Мінекономіки Віталій Кіндратов.

Нагадаємо, 19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом виявилася велика кількість важливих державних реєстрів. Крім того, у програмі "Дія" було недоступно понад 20 цифрових послуг, що надаються державою.