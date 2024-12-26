Юлии Тимошенко следует перестать мутить воду своими некомпетентными оценками и огульными обвинениями, — В. Сердюк

К такому выводу президент Всеукраинского совета по правам и безопасности пациентов Виктор Сердюк пришел в своем блоге на cайте "Українські новини", посвященный проблеме обуздания цен на лекарства.

Эксперт пишет, что Юлия Тимошенко, использующая препарат "Нимесил" в качестве примера для того, чтобы продемонстрировать более низкую цену на лекарства в Европе, делает ошибку или показывает свою заангажированность. Потому что "Нимесил" в Польше "входит в перечень лекарств, цену на которое компенсирует государство. Такой инструмент государственной политики по удешевлению лекарств называется реимбурсация (компенсация стоимости)", — отмечает В.Сердюк.

Не согласен он и с заявлениями Ю.Тимошенко относительно более низких цен на лекарства в Европе по сравнению с Украиной. И в подтверждение приводит данные исследования еженедельника "Аптека". Согласно этому исследованию, если убрать препараты в отношении которых применяется реимбурсация, следует, что цены на лекарства в Украине ниже, чем в европейских странах, в 85% случаев. При этом средневзвешенная цена одной упаковки в Украине на 30% ниже, чем в европейских странах.

Однако эксперт признает, что вопрос цен на лекарства нуждается в решении. Ибо этот вопрос имеет не только рыночное, или экономическое, но и существенное социальное измерение. И выход есть. Но для начала стоит перестать мутить воду, как это делает Юлия Тимошенко своими некомпетентными отметками и огульными обвинениями.

Виктор Сердюк соглашается с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования М.Радуцким относительно путей решения проблемы цен на лекарства. А также предлагает государству более активно использовать такой проверенный на практике инструментарий, как программу "Доступные лекарства" и Национальный список лекарственных средств.