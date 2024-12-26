Пролетів через всю країну? Над Україною помітили загадковий російський літак (карта)

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною вчергове помітили загадковий цивільний літак. Це сталося у середу, 25 грудня.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. Близько 10:10 UTC (13:10 за Києвом) над територією України було зафіксовано літак Boeing 737-8MC російської компанії "Побєда".

Літак з бортовим номером RA-73232 прямував рейсом PBD111 з Астрахані до Москви. Проте його маршрут пролягав через Україну, над якою небо закрите.

Спочатку він був помічений над Азовським морем неподалік від тимчасово окупованого Бердянська. Потім літак з'явився між Кривим Рогом та Дніпром.

Орієнтовно о 13:45 за київським часом борт зафіксували на півночі Чернігівської області біля кордону з Росією. Після цього літак з'явився вже над територією РФ. Згодом він успішно приземлився у московському аеропорту "Внуково".

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.