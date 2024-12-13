Ракети Путіна літали Україною, але налякали пасажирські літаки в Європі: цікаві фото

Російські атаки впливають не лише на Україну

У п'ятницю, 13 грудня російські війська вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Ця атака також мала наслідки і для руху пасажирських літаків у повітряному просторі Європи.

Зазвичай неподалік від західних кордонів України спостерігається інтенсивний повітряний рух. Також чимало пасажирських літаків здійснюють рейси у Молдову.

Проте у п'ятницю під час масованої атаки, коли у повітряному просторі України перебували десятки російських ракет ця ситуація помітно змінилася. Багато літаків були вимушені змінити свої звичні маршрути.

Повітряний простір до атаки

Повітряний простір до атаки

Як свідчать дані порталу Flightradar24, над територію Молдови під час атаки на Україну взагалі не фіксувалися пасажирські літаки. А над територію Польщі, Словаччини та Угорщини борти летіли на значній відстані від українського кордону.

Повітряний простір під час атаки

Повітряний простір під час атаки

Нагадаємо, Росія вчергове обстріляла Україну. Основний удар ворожих військ прийшовся не тільки по енергетиці, але й по транспортній мережі та ключових об'єктах по всій країні. Було збито 81 з 94 ракет та 80 з 193 ворожих БПЛА. Ще 105 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені).