Пролетел через всю страну? Над Украиной заметили загадочный российский самолет (карта)

Подобные случаи происходят не впервые

Над Украиной в очередной раз заметили загадочный гражданский самолет. Это произошло в среду, 25 декабря.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Около 10:10 UTC (13:10 по Киеву) над территорией Украины был зафиксирован самолет Boeing 737-8MC российской компании "Победа".

Самолет с бортовым номером RA-73232 следовал рейсом PBD111 из Астрахани в Москву. Однако его маршрут проходил через Украину, над которой небо закрыто.

Первоначально он был замечен над Азовским морем неподалеку от временно оккупированного Бердянска. Затем самолет появился между Кривым Рогом и Днепром.

Ориентировочно в 13.45 по киевскому времени борт зафиксировали на севере Черниговской области у границы с Россией. После этого самолет появился уже над территорией РФ. Впоследствии он успешно приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Стоит напомнить, что такие странные полеты над Украиной мониторинговые сайты фиксируют довольно часто. Вероятно, они связаны со сбоями в работе навигационной системы или самого сервиса по отслеживанию авиадвижения. Некоторые эксперты связывали такие аномалии с работой российских систем РЭБ.

Напомним, в ноябре этого года появилась информация о том, что на западе страны украинцы могли видеть самолет. По словам очевидцев, борт походил на пассажирский. И это при том, что полеты гражданской авиации над Украиной до сих пор не разрешены.