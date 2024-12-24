Долетів майже до Львова? Над Україною помітили загадковий літак-гігант (карта)

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною знову зафіксували загадковий пасажирський літак. У листопаді приблизно в цьому ж районі українці вже повідомляли, що нібито бачили дивний борт.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 23 грудня близько 10:37 UTC (13:37 за Києвом) над територією України було зафіксовано літак Airbus A380-842 компанії Emirates Airline з ОАЕ.

Системи зафіксували нібито перетин літаком кордону України в районі Закарпаття. Згідно з даними Flightradar24, літак з бортовим номером A6-EUP виконував рейс EK 139 з Дубая до Праги.

Під час цього польоту борт нібито пролетів над Карпатами. Згодом в районі Стрия Львівської області літак нібито змінив курс, а потім перетнув кордон з між Україною та Польщею неподалік від міста Мостиська.

У листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені. Наступне фото, як стверджується, було зроблено над Буковелем.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Що відомо про літак Airbus A380

Це — широкофюзеляжний двопалубний реактивний пасажирський літак, створений концерном Airbus SAS. Він є найбільшим серійним пасажирським літаком у світі. Його місткість складає 525 пасажирів в салоні трьох класів, а в однокласній конфігурації — 853 пасажири.

Airbus A380

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський пасажирський літак нібито пролетів над Донбасом.