Російський пасажирський літак долетів майже до Дніпра: зафіксовано дивний політ (фото)

Пасажирський літак нібито зайшов у повітряний простір з півдня

У п'ятницю, 29 листопада, над Україною помітили загадковий цивільний літак, який долетів майже до Дніпра. Російський борт вилетів з Туреччини та прямував до Росії.

Як свідчать дані порталу Flightradar24, політ здійснював літак Boeing 738 російської компанії Aeroflot. На мапі польотів видно, що борт прямував зі Стамбулу до Москви.

Проте його маршрут пролягав цього разу через Україну, над якою небо закрите. За даними мапи польотів, російський Boeing долетів майже до Дніпра, а потім розвернувся та попрямував назад, аби облетіти нашу державу.

Зауважимо, що офіційно цей інцидент не коментувала жодна зі сторін. До того ж існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона над Україною збиває будь-які повітряні цілі.

Що відомо про Boeing 738

Це вузькофюзеляжний пасажирський літак. Він вміщує 2 пілотів та наступну кількість пасажирів: однокласові до 189 місць; двокласові — 162–175 місць.

Додамо, що такі дивні польоти над Україною фіксуються не вперше. Так, нещодавно, над Буковелем, популярним всесезонним курортом у серці Карпат, помітили літак, не схожий на військовий.

Додамо, що в Україні планується відновлення авіасполучення вже у січні 2025 року. Два аеропорти — "Бориспіль" та "Львів" — розглядають як потенційні хаби для перших рейсів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва.