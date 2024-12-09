Треба його "уважити"? З ким Путін хоче вести мирні переговори по Україні

Для Кремля переговори з Банковою будуть проблемними

Заява спікера підконтрольного Росії "парламенту" Криму Володимира Константинова про те, що Росія не досягла капітуляції України і не здатна завершити т.зв. "СВО" на своїх умовах, може бути спробою Москви напустити туману перед мирними переговорами з Києвом.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда. Він пояснив, у чому проблема Кремля у переговорах із Банковою.

Політолог нагадав, що у формуванні переговорних позицій приділяють чимало уваги тому, щоб справжню позицію робити якомога більш несподіваною для партнерів.

— Тим більше, тут розрахунок такий: з одного боку Константинов як один з кримських діячів буде помітний і його будуть цитувати. А з іншого — завжди можна сказати, що у цього колишнього громадянина України дах поїхав і він сам не знає що говорить. Це відома в Росії практика і нічого дивного в цьому нема. Я в таких випадках волію йти по ієрархії вгору, тому посилаюся на Путіна, який сказав що від подій т.зв. "СВО" буде залежати ситуація в Росії на десятиліття вперед. Тому на це треба реагувати, — наголошує Євген Магда.

На думку політичного експерта, росіяни хочуть проводити переговори по Україні зі Сполученими Штатами, щоб їх там "уважили".

— Для них переговори з Україною є проблемними: бо доведеться Україну визнавати як державу, рівну собі. А тут в переговорах є ще один момент: Росія Україні війну не оголошувала. І ми маємо бути готові, що будь-які домовленості будуть гібридними з багатьма різними "але". І це потребує від нас внутрішньої мобілізації, формування національних інтересів. А потім вже всього іншого, — каже директор Інституту світової політики.

Політолог додав, що вступити в НАТО зараз — Україні ніхто не дозволить. Тому Києву треба намагатися отримувати зброю, але тут є проблема:

— Ті, хто має виробництво зброї чи хоч якісь запаси, переживають складні проблеми – Шольц, Макрон, Стармер… А наші балтійські і польські колеги більш охочі готові нам дати, що завгодно. Але у них нема відповідної потужності і це проблема, — підсумував експерт.

Нагадаємо, політолог Олег Саакян назвав "Телеграфу" три причини, які змусять Путіна піти на переговори.