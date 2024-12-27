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Хто не отримає відстрочку від мобілізації в січні

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Військовий Новина оновлена 27 грудня 2024, 09:42
Військовий. Фото Колаж "Телеграфу"

Деяких багатодітних батьків можуть мобілізувати

Під час загальної мобілізації деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Однак, це право не є автоматичним і може бути втрачено за певних умов.

"Телеграф" розповідає, хто не отримає відстрочку в січні 2025 року. Згідно з українським законодавством, відстрочка не надається за таких підстав:

  • студент-заочник, або студент на вечірній формі, або здобуває другу вищу освіту тощо;
  • багатодітний батько і в нього є заборгованість зі сплати аліментів;
  • доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);
  • доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але, крім нього, є інші родичі, які теж можуть це робити;
  • самотній батько, але при цьому маму дитини (дітей) не було позбавлено батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти та вона не перебуває в тюремному ув'язненні;
  • працює на підприємстві, організації або в установі Міноборони України та не має бронювання.

Також мобілізувати можуть чоловіка, який раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду визнаний придатним.

Коли можуть скасувати відстрочку

Право на відстрочку можуть анулювати лише у двох випадках:

  • Надання неправдивих даних. Якщо військовозобов’язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють.
  • Втрата підстав для відстрочки. Наприклад, якщо особа припинила доглядати за родичем з інвалідністю або її стан здоров’я змінився, і це впливає на право на відстрочку.

Юристи розповідають, що відстрочка є законним правом громадян і ТЦК не може відмовити у її наданні або скасувати без законних підстав. У разі порушення прав громадяни можуть оскаржити рішення військових комісій адміністративно або через суд.

У випадку, якщо ТЦК намагається скасувати відстрочку без підстав, варто звертатися до вищих інстанцій або за юридичною допомогою. Законність оформлення відстрочки можна довести у суді, надавши необхідні документи та докази.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи знаходитеся ви у розшуку ТЦК. Є декілька способів дізнатися, чи людину розшукує військкомат.

Теги:
#Мобілізація #ВЛК #ТЦК #Відстрочка від мобілізації