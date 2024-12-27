Хто не отримає відстрочку від мобілізації в січні
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Деяких багатодітних батьків можуть мобілізувати
Під час загальної мобілізації деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Однак, це право не є автоматичним і може бути втрачено за певних умов.
"Телеграф" розповідає, хто не отримає відстрочку в січні 2025 року. Згідно з українським законодавством, відстрочка не надається за таких підстав:
- студент-заочник, або студент на вечірній формі, або здобуває другу вищу освіту тощо;
- багатодітний батько і в нього є заборгованість зі сплати аліментів;
- доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);
- доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але, крім нього, є інші родичі, які теж можуть це робити;
- самотній батько, але при цьому маму дитини (дітей) не було позбавлено батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти та вона не перебуває в тюремному ув'язненні;
- працює на підприємстві, організації або в установі Міноборони України та не має бронювання.
Також мобілізувати можуть чоловіка, який раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду визнаний придатним.
Коли можуть скасувати відстрочку
Право на відстрочку можуть анулювати лише у двох випадках:
- Надання неправдивих даних. Якщо військовозобов’язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють.
- Втрата підстав для відстрочки. Наприклад, якщо особа припинила доглядати за родичем з інвалідністю або її стан здоров’я змінився, і це впливає на право на відстрочку.
Юристи розповідають, що відстрочка є законним правом громадян і ТЦК не може відмовити у її наданні або скасувати без законних підстав. У разі порушення прав громадяни можуть оскаржити рішення військових комісій адміністративно або через суд.
У випадку, якщо ТЦК намагається скасувати відстрочку без підстав, варто звертатися до вищих інстанцій або за юридичною допомогою. Законність оформлення відстрочки можна довести у суді, надавши необхідні документи та докази.
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