Хто не отримає відстрочку від мобілізації в січні

Деяких багатодітних батьків можуть мобілізувати

Під час загальної мобілізації деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову. Однак, це право не є автоматичним і може бути втрачено за певних умов.

"Телеграф" розповідає, хто не отримає відстрочку в січні 2025 року. Згідно з українським законодавством, відстрочка не надається за таких підстав:

студент-заочник, або студент на вечірній формі, або здобуває другу вищу освіту тощо;

багатодітний батько і в нього є заборгованість зі сплати аліментів;

доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);

доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але, крім нього, є інші родичі, які теж можуть це робити;

самотній батько, але при цьому маму дитини (дітей) не було позбавлено батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти та вона не перебуває в тюремному ув'язненні;

працює на підприємстві, організації або в установі Міноборони України та не має бронювання.

Також мобілізувати можуть чоловіка, який раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду визнаний придатним.

Коли можуть скасувати відстрочку

Право на відстрочку можуть анулювати лише у двох випадках:

Надання неправдивих даних. Якщо військовозобов’язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють.

Якщо військовозобов’язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють. Втрата підстав для відстрочки. Наприклад, якщо особа припинила доглядати за родичем з інвалідністю або її стан здоров’я змінився, і це впливає на право на відстрочку.

Юристи розповідають, що відстрочка є законним правом громадян і ТЦК не може відмовити у її наданні або скасувати без законних підстав . У разі порушення прав громадяни можуть оскаржити рішення військових комісій адміністративно або через суд.

У випадку, якщо ТЦК намагається скасувати відстрочку без підстав, варто звертатися до вищих інстанцій або за юридичною допомогою . Законність оформлення відстрочки можна довести у суді, надавши необхідні документи та докази.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи знаходитеся ви у розшуку ТЦК. Є декілька способів дізнатися, чи людину розшукує військкомат.