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Кто не получит отсрочку от мобилизации в январе

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 27 декабря 2024, 09:42
Военный. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторых многодетных отцов могут мобилизовать

Во время общей мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Однако это право не является автоматическим и может быть утрачено при определенных условиях.

"Телеграф" рассказывает, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Согласно украинскому законодательству, отсрочка не предоставляется по следующим основаниям:

  • студент-заочник, или студент на вечерней форме, или получает второе высшее образование и т.п.;
  • многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;
  • ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);
  • ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;
  • одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;
  • работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования.

Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничен годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра признан пригодным.

Когда могут отменить отсрочку

Право на отсрочку могут аннулироваться только в двух случаях:

  • Предоставление ложных данных. Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют.
  • Потеря оснований для отсрочки. Например, если лицо перестало ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.

Юристы рассказывают, что отсрочка является законным правом граждан и ТЦК не может отказать в ее предоставлении или отменить без законных оснований. В случае нарушения прав граждане могут оспорить решение военных комиссий административно или через суд.

В случае, если ТЦК пытается отменить отсрочку без оснований, следует обращаться в высшие инстанции или за юридической помощью. Законность оформления отсрочки можно доказать в суде, предоставив необходимые документы и доказательства.

Ранее "Телеграф" писал, как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Есть несколько способов узнать, разыскивает ли человека военкомат.

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#Мобилизация #ВВК #ТЦК #Отсрочка от мобилизации