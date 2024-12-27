Кто не получит отсрочку от мобилизации в январе

Некоторых многодетных отцов могут мобилизовать

Во время общей мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Однако это право не является автоматическим и может быть утрачено при определенных условиях.

"Телеграф" рассказывает, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Согласно украинскому законодательству, отсрочка не предоставляется по следующим основаниям:

студент-заочник, или студент на вечерней форме, или получает второе высшее образование и т.п.;

многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;

ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);

ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;

одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;

работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования.

Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничен годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра признан пригодным.

Когда могут отменить отсрочку

Право на отсрочку могут аннулироваться только в двух случаях:

Предоставление ложных данных. Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют.

Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют. Потеря оснований для отсрочки. Например, если лицо перестало ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.

Юристы рассказывают, что отсрочка является законным правом граждан и ТЦК не может отказать в ее предоставлении или отменить без законных оснований . В случае нарушения прав граждане могут оспорить решение военных комиссий административно или через суд.

В случае, если ТЦК пытается отменить отсрочку без оснований, следует обращаться в высшие инстанции или за юридической помощью . Законность оформления отсрочки можно доказать в суде, предоставив необходимые документы и доказательства.

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