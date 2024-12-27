Кто не получит отсрочку от мобилизации в январе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторых многодетных отцов могут мобилизовать
Во время общей мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва. Однако это право не является автоматическим и может быть утрачено при определенных условиях.
"Телеграф" рассказывает, кто не получит отсрочку в январе 2025 года. Согласно украинскому законодательству, отсрочка не предоставляется по следующим основаниям:
- студент-заочник, или студент на вечерней форме, или получает второе высшее образование и т.п.;
- многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;
- ухаживает за женой (супругом) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);
- ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но кроме него есть другие родственники, которые тоже могут это делать;
- одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, она не признана умершей/пропавшей без вести и она не находится в тюремном заключении;
- работает на предприятии, организации или учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования.
Также мобилизовать могут мужчину, который ранее был ограничен годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторного медосмотра признан пригодным.
Когда могут отменить отсрочку
Право на отсрочку могут аннулироваться только в двух случаях:
- Предоставление ложных данных. Если военнообязанный подал фальшивые документы или указал недостоверную информацию, решение об отсрочке аннулируют.
- Потеря оснований для отсрочки. Например, если лицо перестало ухаживать за родственником с инвалидностью или его состояние здоровья изменилось, и это влияет на право на отсрочку.
Юристы рассказывают, что отсрочка является законным правом граждан и ТЦК не может отказать в ее предоставлении или отменить без законных оснований. В случае нарушения прав граждане могут оспорить решение военных комиссий административно или через суд.
В случае, если ТЦК пытается отменить отсрочку без оснований, следует обращаться в высшие инстанции или за юридической помощью. Законность оформления отсрочки можно доказать в суде, предоставив необходимые документы и доказательства.
Ранее "Телеграф" писал, как проверить, находитесь ли вы в розыске ТЦК. Есть несколько способов узнать, разыскивает ли человека военкомат.